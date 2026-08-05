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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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«Такса» постійно збільшується: скільки у Києві вимагали грошей за тилову посаду в армії — сума шокує

У Києві правоохоронці знешкодили корупційну схему, організатори якої вимагали 26 тисяч доларів за переведення військовослужбовця з лінії фронту до тилової частини.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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26 тисяч доларів за безпеку в тилу: у Києві затримали торговців військовими посадами

26 тисяч доларів за безпеку в тилу: у Києві затримали торговців військовими посадами / © Поліція Києва

У Києві затримали двох чоловіків, які обіцяли за 26 000 доларів США організувати переведення військовослужбовця з бойової частини до тилового підрозділу.

Про це передає поліція Києва.

Дліки хвалилися зв’язками у військових підрозділах і обіцяли допомогти з переведенням бійця до однієї з тилових частин.

Вони обіцяли, що під час переведення «клієнта» не будуть залучати до активних бойових дій. Але за це запросили 26 000 доларів.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Організатор, посилаючись на свої зв’язки з командування підрозділу, гарантував позитивне вирішення цього питання. Єдина умова — гроші мали передати його спільнику.

29 липня поліцейські затримали ділків. Їм обом повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 4 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: організатору — тримання під вартою із правом внесення майже пів мільйона гривень застави, спільникові — тримання під вартою із правом внесення 266 240 гривень застави.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Нагадаємо, на Одещині посадовець ТЦК обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та сприяти його бронюванню в обмін наталони на 500 л дизпалива.

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