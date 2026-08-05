Росія вдарила по розподільчих центрах "Сільпо": багато загиблих працівників

Атака на Київщину 5 серпня. / © ДСНС

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На Київщині внаслідок атаки 5 серпня виникнули пожежі на двох розподільчих центрах «Сільпо». Загинуло шестеро працівників.

Про це повідомила компанія у своїй заяві.

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«За останніми даними, шестеро працівників загинули. Це невимовна втрата для всіх нас», — йдеться у повідомленні.

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Водночас інформація про кількість постраждалих наразі уточняється.

Атака РФ на Київщину 5 серпня

Вночі 5 серпня російська армія здійснила масований удар по Київщині. За останніми даними, загинуло щонайменше 16 осіб. Втім, на місцях атак досі тривають рятувальні роботи. Зокрема, багато «прильотів» сталося у Броварському районі.

Зокрема, РФ вгатила об’єктах «Епіцентру» у Києві та Калинівці, що біля столиці. Під час атаки загинув співробітник компанії, ще троє отримали поранення. Зокрема, у Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а на Київщині одна ракета влучила у виробничий майданчик заводу Epicentr Ceramic Corporation.

Також Росія атакувала головний склад ROZETKA у Броварах. Трьома балістичними ракетами було вщент знищено ключовий розподільчий складський комплекс. У компанії заявляють, що він вже не підлягає відновленню. Майданчик обробляв понад 100 тисяч замовлень щодня.

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