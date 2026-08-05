Київщина оговтується після нічного удару: влада звернулася до мешканців

Дим після вибухів. / © Associated Press

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Через масштабні пожежі, що виникли після російської атаки вночі, у низці міст Київської області погіршилася якість повітря.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

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За даними моніторингових постів, підвищений рівень забруднення виявили у Вишневому, Обухові та Броварах. У повітрі зафіксували перевищення показників діоксиду вуглецю (CO₂) та концентрації дрібнодисперсного пилу, що утворюється під час горіння. Також підвищений рівень дрібних частинок у повітрі зафіксували в Іванкові, Боярці та Василькові.

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Фахівці наголошують, що під час масштабних пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та небезпечні тверді частинки, які можуть негативно впливати на здоров’я. Передусім це стосується людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку і вагітних.

До стабілізації показників якості повітря фахівці радять дотримуватися кількох заходів безпеки:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

Водночас, наголошують в ОВА, в інших населених пунктах Київської області, де здійснюється моніторинг, перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання у регіоні відповідає природному фону.

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 5 серпня, у всіх районах Києва зафіксували погіршення якості повітря. Причиною стали масштабні пожежі, які виникли внаслідок масованої атаки РФ по столиці. Фахівці фіксують підвищені концентрації приземного озону та дрібнодисперсного пилу у повітрі.

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