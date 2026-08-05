Киевская область приходит в себя после ночного удара: власти обратились к жителям

Дым после взрывов. / © Associated Press

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Из-за масштабных пожаров, возникших после российской атаки ночью, в ряде городов Киевской области ухудшилось качество воздуха.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

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По данным мониторинговых постов, повышенный уровень загрязнения был обнаружен в Вишневом, Обухове и Броварах. В воздухе зафиксировали превышение показателей диоксида углерода (CO₂) и концентрации мелкодисперсной пыли, образующейся при горении. Также повышенный уровень мелких частиц в воздухе зафиксировали в Иванкове, Боярке и Василькове.

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Специалисты отмечают, что во время масштабных пожаров в воздух попадают продукты горения и опасные твердые частицы, которые могут негативно влиять на здоровье. Прежде всего, это касается людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.

До стабилизации показателей качества воздуха специалисты советуют соблюдать несколько мер безопасности:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя использовать его в максимальном режиме.

В то же время, отмечают в ОВА, в других населенных пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг, превышение допустимых концентраций химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Уровень гамма-излучения в регионе соответствует естественному фону.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 5 августа, во всех районах Киева зафиксировано ухудшение качества воздуха. Причиной стали масштабные пожары, возникшие в результате массированной атаки РФ по столице. Специалисты фиксируют повышенные концентрации приземного озона и мелкодисперсной пыли в воздухе.

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