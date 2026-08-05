РФ удрила по объектах "Эпицентра": логистический центр сгорел дотла, погиб молодой работник (фото)

Атакованный «Эпицентр»

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В результате ночной массированной атаки 5 августа российские войска уничтожили производственные и логистические комплексы компании «Эпицентр» в Киеве и Калиновке. В ходе атаки погиб сотрудник компании, еще трое получили ранения, а работа завода керамической плитки полностью остановлена.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Эпицентра».

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Компания «Эпицентр» заявила, что ночью враг нанес сокрушительный удар по ее производственной и логистической инфраструктуре.

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«В считанные минуты российские ракеты разрушили то, что компания строила десятилетиями. Погиб наш сотрудник — молодой парень, у которого впереди была целая жизнь. Уничтожены стратегические логистические мощности. Фактически потеряно одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине», — говорится в заявлении компании.

Там отметили, что во время массированного ракетного удара враг одновременно атаковал два ключевых логистических комплекса. В Киеве полностью сгорел логистический центр по улице Вискозной. В логистическо-производственном комплексе в Калиновке на Киевщине погиб сотрудник компании, еще трое работников получили ранения и находятся в больнице.

Прямые ракетные попадания полностью уничтожили два больших складских комплекса. Еще одна ракета попала непосредственно в производственную площадку завода Epicentr Ceramic Corporation. Мощный взрыв разрушил все производственные печи, поэтому дальнейшая работа предприятия стала невозможной. Кроме того, возле логистического комплекса полностью уничтожена парковка частных автомобилей сотрудников — 20 автомобилей выгорели дотла.

«Мы вынуждены принять чрезвычайно тяжелое решение — остановить производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation. Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия за рубежом. Параллельно мы приступаем к подготовке к запуску производства еще на одном предприятии в Украине», — проинформировали в «Эпицентре».

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По предварительным оценкам компании, полное восстановление разрушенного производства будет продолжаться не менее полутора лет, а скорее всего — около двух лет.

Там добавили, что окончательно оценить масштаб нанесенного ущерба пока невозможно.

«Мы выражаем искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких. Разделяем боль каждого, кто пострадал от этой жестокой атаки. Отдельно выражаем слова поддержки украинским компаниям, которые сегодня также подверглись разрушениям», — говорится в заявлении «Эпицентра».

Атакованный «Эпицентр»

Атакованный «Эпицентр»

Атака на Киев и область 5 августа — что известно

В ночь на 5 августа РФ массированно атаковала Киев баллистикой и дронами: один человек погиб, около 30 ранены, четверо из них в тяжелом состоянии. Пожары зафиксировали в четырех районах, к утру их ликвидировали. Существенно повреждено отделение «Новой почты», уничтожены склады и логистический центр «Эпицентра» и производство Epicentr Ceramic Corporation.

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Киевщина также испытала массированный удар: 14 человек погибли, 27 пострадали. Больше всего жертв в Броварском районе (девять погибших). В результате вражеских атак в Броварском, Бучанском и Фастовском районах возникли масштабные пожары на складах, производствах и логистических объектах, часть из которых еще ликвидируется.

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