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В Киеве после ракетной атаки горят жилой дом и склады: что известно
В нескольких районах столицы произошли попадания и пожары, в том числе в многоэтажном жилом доме.
В Киеве фиксируют первые последствия ночной баллистической атаки русских войск.
Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, в Оболонском районе зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.
Также, по предварительной информации, в Оболонском районе ракета попала в офисное здание.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате российской атаки возникли пожары на складских объектах в Оболонском и Святошинском районах столицы.
Кроме того, еще на одной локации в Оболонском районе загорелся 20-этажный жилой дом.
По предварительной информации, в Деснянском районе горит складское здание.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.