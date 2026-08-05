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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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640
Время на прочтение
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В Киеве после ракетной атаки горят жилой дом и склады: что известно

В нескольких районах столицы произошли попадания и пожары, в том числе в многоэтажном жилом доме.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Associated Press

В Киеве фиксируют первые последствия ночной баллистической атаки русских войск.

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, в Оболонском районе зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.

Также, по предварительной информации, в Оболонском районе ракета попала в офисное здание.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате российской атаки возникли пожары на складских объектах в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Кроме того, еще на одной локации в Оболонском районе загорелся 20-этажный жилой дом.

По предварительной информации, в Деснянском районе горит складское здание.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Дата публикации
Количество просмотров
640
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