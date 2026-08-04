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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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1867
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Россия атаковала Киевщину: есть пострадавшая и разрушение

Российские войска массированно атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © tsn.ua

Очередная атака беспилотников РФ на Киевскую область 4 августа привела к разрушениям и пострадавшим среди мирного населения.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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В ОВА отметили, что в результате атаки ударных дронов в Броварском районе была травмирована женщина, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, зафиксированы повреждения частного дома и складского помещения.

«Воздушная опасность продолжается. Просим не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — отметили в ОВА.

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Напомним, россияне начали массированно атаковать Черниговскую область с помощью реактивных беспилотников, значительно усложняющих работу Сил противовоздушной обороны из-за своей высокой скорости.

Также мы писали, что РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы из других горячих направлений.

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Дата публикации
Количество просмотров
1867
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