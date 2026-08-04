Россия атаковала Киевщину: есть пострадавшая и разрушение

Атака РФ / © tsn.ua

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Очередная атака беспилотников РФ на Киевскую область 4 августа привела к разрушениям и пострадавшим среди мирного населения.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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Россия атаковала Киевщину 4 августа — что известно

В ОВА отметили, что в результате атаки ударных дронов в Броварском районе была травмирована женщина, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, зафиксированы повреждения частного дома и складского помещения.

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«Воздушная опасность продолжается. Просим не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — отметили в ОВА.

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Напомним, россияне начали массированно атаковать Черниговскую область с помощью реактивных беспилотников, значительно усложняющих работу Сил противовоздушной обороны из-за своей высокой скорости.

Также мы писали, что РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы из других горячих направлений.

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