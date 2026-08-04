- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1867
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Киевщину: есть пострадавшая и разрушение
Российские войска массированно атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.
Очередная атака беспилотников РФ на Киевскую область 4 августа привела к разрушениям и пострадавшим среди мирного населения.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Россия атаковала Киевщину 4 августа — что известно
В ОВА отметили, что в результате атаки ударных дронов в Броварском районе была травмирована женщина, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, зафиксированы повреждения частного дома и складского помещения.
«Воздушная опасность продолжается. Просим не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — отметили в ОВА.
Война в Украине — последние новости
Напомним, россияне начали массированно атаковать Черниговскую область с помощью реактивных беспилотников, значительно усложняющих работу Сил противовоздушной обороны из-за своей высокой скорости.
Также мы писали, что РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы из других горячих направлений.