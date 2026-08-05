Россия ночью атаковала Киев баллистикой: в столице раздаются взрывы

Атака на Киев / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом информируют корреспонденты ТСН.ua.

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В сообщении указывается, что в столице после полуночи раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

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По информации мониторинговых каналов, под атакой оказались Киев и Бровары.

Предварительно российские войска применили баллистические ракеты «Искандер», «Циркон», а также ракеты С-400, запущенные с территории Брянской и Курской областей РФ.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что днем 4 августа Россия ударила ракетами по людному месту у рынка в пригороде Одессы.

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