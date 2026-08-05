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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1986
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Киев баллистикой: в столице раздаются взрывы

Враг атакует баллистическими ракетами из Брянской и Курской областей.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Атака на Киев

Атака на Киев / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом информируют корреспонденты ТСН.ua.

В сообщении указывается, что в столице после полуночи раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

По информации мониторинговых каналов, под атакой оказались Киев и Бровары.

Предварительно российские войска применили баллистические ракеты «Искандер», «Циркон», а также ракеты С-400, запущенные с территории Брянской и Курской областей РФ.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что днем 4 августа Россия ударила ракетами по людному месту у рынка в пригороде Одессы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1986
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