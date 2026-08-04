Непогода неожиданно надвигается: в одном из регионов объявили первый уровень опасности

Гроза и желтый уровень опасности: погода в Киеве и области сегодня / © УНИАН

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В ближайшие часы 4 августа в Киеве и Киевской области неожиданно, посреди невыносимой жары, ожидается гроза, которая будет удерживаться до конца суток. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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По данным синоптиков, в ближайшие часы 4 августа с удержанием до конца суток ожидаются грозы.

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Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий и коммунальных служб региона.

Советы во время грозы

Специалисты призывают жителей столицы и области соблюдать базовые правила безопасности:

закрыть окна и убрать с балконов незакрепленные предметы;

не находиться вблизи крупных деревьев, рекламных щитов и линий электропередач;

не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями;

во время ливня по возможности оставаться в помещении и выключить чувствительные электроприборы.

© Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Украину накроет жара до +40 градусов, однако с 7 августа на западе, а 8-9 августа в большинстве областей температура начнет снижаться.

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