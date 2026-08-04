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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
3106
Время на прочтение
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Непогода неожиданно надвигается: в одном из регионов объявили первый уровень опасности

Жителей Киевщины призвали к осторожности из-за внезапного ухудшения погоды.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Гроза и желтый уровень опасности: погода в Киеве и области сегодня

Гроза и желтый уровень опасности: погода в Киеве и области сегодня / © УНИАН

В ближайшие часы 4 августа в Киеве и Киевской области неожиданно, посреди невыносимой жары, ожидается гроза, которая будет удерживаться до конца суток. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в ближайшие часы 4 августа с удержанием до конца суток ожидаются грозы.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий и коммунальных служб региона.

Советы во время грозы

Специалисты призывают жителей столицы и области соблюдать базовые правила безопасности:

  • закрыть окна и убрать с балконов незакрепленные предметы;

  • не находиться вблизи крупных деревьев, рекламных щитов и линий электропередач;

  • не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями;

  • во время ливня по возможности оставаться в помещении и выключить чувствительные электроприборы.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Украину накроет жара до +40 градусов, однако с 7 августа на западе, а 8-9 августа в большинстве областей температура начнет снижаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
3106
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