Негода зненацька насувається: в одному з регіонів оголосили перший рівень небезпеки

Гроза та жовтий рівень небезпеки: погода у Києві та області сьогодні / © УНІАН

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У найближчу годину 4 серпня в Києві та Київській області неочікувано, посеред нестерпної спеки, очікується гроза, яка утримуватиметься до кінця доби. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За даними синоптиків, у найближчу годину 4 серпня з утриманням до кінця доби очікуються грози.

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Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств та комунальних служб регіону.

Поради під час грози

Фахівці закликають мешканців столиці та області дотримуватися базових правил безпеки:

зачинити вікна та прибрати з балконів незакріплені предмети;

не перебувати поблизу великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;

не паркувати автомобілі під деревами та хиткими конструкціями;

під час зливи за можливості залишатися в приміщенні та вимкнути чутливі електроприлади.

© Укргідрометцентр

Раніше повідомлялося, що найближчими днями Україну накриє спека до +40 градусів, однак від 7 серпня на заході, а 8–9 серпня у більшості областей температура почне знижуватися.

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