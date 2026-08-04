"Бігла під вогонь допомагати іншим": під час повторного удару РФ загинула 25-річна "госпітальєрка" Єва Ройтер

Єва Ройтер / © Facebook/Яна Зінкевич

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Під час виконання рятувальної місії внаслідок підступного повторного удару російських окупантів загинула 25-річна парамедикиня батальйону «Госпітальєри» Єва Ройтер (позивні «Планочка» та «Еліс»). Вона дістала смертельні поранення, коли надавала допомогу постраждалим від першого обстрілу.

Про непоправиму втрату повідомила народна депутатка та командирка медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич у Facebook.

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Єва Ройтер була талановитою художницею та мистецтвознавицею, мала ступінь бакалавра Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) та працювала у сфері розробки відеоігор (геймдеві).

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Попри можливість залишатися в цивільному житті та тилу, у листопаді 2022 року дівчина свідомо приєдналася до добровольчого батальйону «Госпітальєри», аби рятувати українських захисників і цивільних.

«Прийняла смерть як геройка»

За словами побратимів, Єва відзначалася невтомною енергією та рішучістю: вона не лише безпосередньо вивозила поранених із-під обстрілів, а й активно опікувалася забезпеченням Медичних сил ЗСУ.

Крім того, Єва Ройтер опікувалася правозахисною діяльністю — була учасницею кампанії «Ветерани різні. Перемога одна», де просувала ідеї поваги та рівності у військовому середовищі. Останнім часом дівчина чергувала разом із рятувальниками у Києві, виїжджаючи на місця ворожих влучань.

«Єва була надзвичайно ініціативною, рішучою та сміливою дівчиною. Останнім часом чергувала з рятувальниками в Києві, бігла під вогонь допомагати іншим і прийняла смерть як геройка. Ми досі не можемо в це повірити. Це невимовний біль. Не вибачимо росіянам жодної загибелі», — наголосила Яна Зінкевич.

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Нагадаємо, унаслідок удару балістики на Київ у ніч проти 1 серпня під час виконання службових обов’язків загинув 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Зазначається, що під час ворожої атаки на столицю, Єгор разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу. Але росіяни підступно завдали повторного удару по тій самій локації. Унаслідок отриманих поранень Єгор загинув.

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