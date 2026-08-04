Вони все ще пам’ятають дорогу додому: дикі корови Чорнобиля щодня ходять стежкою зі свого минулого життя (фото)

Здичавіле стадо чорнобильських корів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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Дивовижна історія здичавілого стада корів у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику продовжує дивувати дослідників. Попри те, що тварини вже багато років живуть за законами дикої природи, вони зберегли пам’ять про свою домівку та людей, які про них дбали.

Про це повідомляє Чорнобильський заповідник у Facebook.

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Історія цього стада тісно пов’язана із самоселами села Луб’янка, зокрема з місцевою мешканкою Ольгою Ющенко. Після катастрофи на ЧАЕС жінка разом із родиною повернулася до рідного села та продовжила вести господарство. У Луб’янці її родина тримала найбільше стадо у населеному пункті — сім корів.

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Коли у 2016 році господарів не стало, тварини залишилися самі. Проте замість того, щоб загинути без людського догляду, корови адаптувалися та перейшли до повністю дикого способу життя.

Стежка в минуле та закони дикого лісу

Науковці помітили зворушливу деталь: попри повну незалежність від людини, найтоптаніша стежка стада й досі пролягає через колишнє подвір’я Ольги Ющенко. Корови давно не ночують біля людських будівель, однак генетична чи емоційна пам’ять продовжує вести їх до місця, де колись було їхнє обійстя.

Здичавіле стадо корів у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавіле стадо корів у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Колишня власниця корів Ольга Ющенко (кінець 90-х років) / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Стежка, що веде до обійстя / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Залишки садиби Ольги Ющенко / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

За роки самостійного існування тварини побудували чітку дику соціальну структуру:

Спільний захист: стадо згуртовано обороняє телят від хижаків, зокрема від вовків та ведмедів.

Автономність: корови самостійно добувають собі прожиток у будь-яку пору року та не потребують допомоги чи ветеринарного огляду.

У чому унікальність чорнобильського стада

Cьогодні чорнобильське стадо є одним із найяскравіших і найуспішніших прикладів ревайлдингу (повернення до свого природного стану) в Україні, що демонструє дивовижну здатність свійських тварин повертатися до витоків.

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Раніше ми писали про те, як живе теля у дикому стаді корів біля реактора.

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