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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
496
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності: можливі проблеми зі світлом

У гідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва, де очікується негода.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Гроза

Гроза / © ТСН

У Києві та Київській області найближчої години очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильні грози, які утримуватимуться до кінця доби.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Telegram.

У зв’язку з насуванням грозового фронту синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці також застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення електропостачання та ускладнення роботи енергетичних підприємств і комунальних служб регіону. Житлово-комунальні служби заккликають зважати на загрозу та дотримуватися правил безпеки під час негоди.

Нагадаємо, метеоролог Віталій Шпиг повідомив про те, що екстремальна спека до +40°C і вище перестає бути винятковим явищем для України. Через глобальне потепління такі температури повторюватимуться щороку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
496
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