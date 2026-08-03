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- Київ
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У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності: можливі проблеми зі світлом
У гідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва, де очікується негода.
У Києві та Київській області найближчої години очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильні грози, які утримуватимуться до кінця доби.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Telegram.
У зв’язку з насуванням грозового фронту синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).
Фахівці також застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення електропостачання та ускладнення роботи енергетичних підприємств і комунальних служб регіону. Житлово-комунальні служби заккликають зважати на загрозу та дотримуватися правил безпеки під час негоди.
Нагадаємо, метеоролог Віталій Шпиг повідомив про те, що екстремальна спека до +40°C і вище перестає бути винятковим явищем для України. Через глобальне потепління такі температури повторюватимуться щороку.