У Києві і низці міст посеред дня оголосили повітряну тривогу: що і куди летить (мапа)

Повітряна тривога / © tsn.ua

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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників.

Про це повідомляє мапа повітряних тривог.

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Тривогу у Києві оголосили о 16:24. Також сирени лунають у Броварському та Бориспільському районах області. Була оголошена о 16:17.

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Також повітряна тривога лунає у східних та частково північних областях.

Перед тим у Повітряних силах України попередили про реактивні дрони, які рухалися у напрямку Київської області та столиці.

Чернігівщина: реактивні БпЛА на/повз Бобровицю зі сходу в напрямку Київщини.

БпЛА курсом на Київ з північного сходу.

БпЛА на Суми з півночі.

Мапа повітряної тривоги 2 серпня

За даними моніторингових каналів, станом на 16:33 два реактивні дрони летять на Бровари.

Станом на 16:40 тривога у Києві скасована, але для області загроза дронів зберігається.

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Атака РФ по Україні 2 серпня — що відомо

Нагадаємо, вдень 2 серпня Росія завдала удару по поштовому терміналу «Нової пошти» на Харківщині. За інформацією компанії, його зруйновано. Загинув співробітник компанії-перевізника.

Також 2 серпня окупанти атакували найбільший склад ROZETKA. Це друга атака протягом доби. У компанії вважають, що удар росіян був цілеспрямованим.

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