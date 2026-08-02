- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 363
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві і низці міст посеред дня оголосили повітряну тривогу: що і куди летить (мапа)
Перед тим у Повітряних силах України попередили про реактивні дрони, які рухалися у напрямку Київської області та столиці.
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників.
Про це повідомляє мапа повітряних тривог.
Тривогу у Києві оголосили о 16:24. Також сирени лунають у Броварському та Бориспільському районах області. Була оголошена о 16:17.
Також повітряна тривога лунає у східних та частково північних областях.
Перед тим у Повітряних силах України попередили про реактивні дрони, які рухалися у напрямку Київської області та столиці.
Чернігівщина: реактивні БпЛА на/повз Бобровицю зі сходу в напрямку Київщини.
БпЛА курсом на Київ з північного сходу.
БпЛА на Суми з півночі.
За даними моніторингових каналів, станом на 16:33 два реактивні дрони летять на Бровари.
Станом на 16:40 тривога у Києві скасована, але для області загроза дронів зберігається.
Атака РФ по Україні 2 серпня — що відомо
Нагадаємо, вдень 2 серпня Росія завдала удару по поштовому терміналу «Нової пошти» на Харківщині. За інформацією компанії, його зруйновано. Загинув співробітник компанії-перевізника.
Також 2 серпня окупанти атакували найбільший склад ROZETKA. Це друга атака протягом доби. У компанії вважають, що удар росіян був цілеспрямованим.