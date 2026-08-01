Дев'ятеро загиблих, поранені діти: у Києві розібрали завали після ракетного удару РФ – останні дані

Нічний удар по Києву / © ДСНС

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У Києві повністю завершено аварійно-рятувальні роботи та ліквідацію наслідків чергового масованого ракетного удару російських окупантів.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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За остаточними даними надзвичайників, унаслідок ворожої атаки загинули дев’ятеро людей. Ще 33 особи отримали травми різного ступеня тяжкості, серед поранених — четверо дітей.

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Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників безпосередньо з-під завалів та з небезпечних зон вдалося врятувати 105 мешканців столиці.

До ліквідації наслідків удару було залучено 206 рятувальників та 42 одиниці спеціальної техніки.

«Надзвичайники безперервно працювали у декількох районах міста: ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим. Щирі співчуття родинам загиблих!» — зазначили в ДСНС.

Наслідки нічного удару по Києву / © ДСНС

Наразі на місцях уражень завершено основні пошукові роботи, медики продовжують надавати необхідну допомогу всім постраждалим.

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Наслідки нічного удару по Києву / © ДСНС

Наслідки нічного удару по Києву / © ДСНС

Наслідки нічного удару по Києву / © ДСНС

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва внаслідок удару російських балістичних ракет загинули семеро людей. Пряме влучання спричинило утворення великої вирви в одному зі скверів. За попередньою інформацією, люди загинули, коли намагалися дістатися укриття.

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