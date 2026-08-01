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- Киев
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Девять погибших, ранены дети: в Киеве разобрали завалы после ракетного удара РФ — последние данные
В настоящее время на местах поражений завершены основные поисковые работы, медики продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим.
В Киеве полностью завершены аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий очередного массированного ракетного удара российских оккупантов.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По окончательным данным чрезвычайников, в результате вражеской атаки погибли девять человек. Еще 33 человека получили травмы разной степени тяжести, среди раненых — четверо детей.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей непосредственно из-под завалов и опасных зон удалось спасти 105 жителей столицы.
К ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы специальной техники.
«Чрезвычайники непрерывно работали в нескольких районах города: ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали пострадавшим. Искренние соболезнования семьям погибших!» — отметили в ГСЧС.
В настоящее время на местах поражений завершены основные поисковые работы, медики продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим.
Напомним, в Дарницком районе Киева в результате удара российских баллистических ракет погибли семь человек. Прямое попадание привело к образованию большой воронки в одном из скверов. По предварительной информации, люди погибли, когда пытались добраться до укрытия.