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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Девять погибших, ранены дети: в Киеве разобрали завалы после ракетного удара РФ — последние данные

В настоящее время на местах поражений завершены основные поисковые работы, медики продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Ночной удар по Киеву

Ночной удар по Киеву

Дополнено новыми материалами

В Киеве полностью завершены аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий очередного массированного ракетного удара российских оккупантов.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По окончательным данным чрезвычайников, в результате вражеской атаки погибли девять человек. Еще 33 человека получили травмы разной степени тяжести, среди раненых — четверо детей.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей непосредственно из-под завалов и опасных зон удалось спасти 105 жителей столицы.

К ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы специальной техники.

«Чрезвычайники непрерывно работали в нескольких районах города: ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали пострадавшим. Искренние соболезнования семьям погибших!» — отметили в ГСЧС.

Наслідки нічного удару по Києву

В настоящее время на местах поражений завершены основные поисковые работы, медики продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим.

Последствия ночного удара по Киеву

Последствия ночного удара по Киеву

Последствия ночного удара по Киеву

Последствия ночного удара по Киеву

Последствия ночного удара по Киеву

Последствия ночного удара по Киеву

Напомним, в Дарницком районе Киева в результате удара российских баллистических ракет погибли семь человек. Прямое попадание привело к образованию большой воронки в одном из скверов. По предварительной информации, люди погибли, когда пытались добраться до укрытия.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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