Ночной удар по Киеву

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В Киеве полностью завершены аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий очередного массированного ракетного удара российских оккупантов.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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По окончательным данным чрезвычайников, в результате вражеской атаки погибли девять человек. Еще 33 человека получили травмы разной степени тяжести, среди раненых — четверо детей.

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Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей непосредственно из-под завалов и опасных зон удалось спасти 105 жителей столицы.

К ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы специальной техники.

«Чрезвычайники непрерывно работали в нескольких районах города: ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали пострадавшим. Искренние соболезнования семьям погибших!» — отметили в ГСЧС.

Наслідки нічного удару по Києву

В настоящее время на местах поражений завершены основные поисковые работы, медики продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим.

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Последствия ночного удара по Киеву

Последствия ночного удара по Киеву

Последствия ночного удара по Киеву

Напомним, в Дарницком районе Киева в результате удара российских баллистических ракет погибли семь человек. Прямое попадание привело к образованию большой воронки в одном из скверов. По предварительной информации, люди погибли, когда пытались добраться до укрытия.

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