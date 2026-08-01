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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака РФ на Київ: що відомо про загиблих, постраждалих і руйнування станом на цю годину (фото)

У Києві внаслідок російської балістичної атаки загинули дев’ятеро людей, ще 23 постраждали, серед них четверо дітей. Станом на цю годину пожежі та руйнування зафіксовано у п’яти районах столиці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинули дев’ятеро людей, ще 23 постраждали, серед них четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у п’яти районах столиці.

Про наслідки удару станом на цю годину повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше жертв — у Дарницькому районі. Там загинули семеро людей, ще 14 постраждали, зокрема двоє дітей.

У районі сталися пожежі та руйнування в адміністративній і нежитловій будівлях. За іншою адресою горіли автомобілі, пошкоджено житлові будинки. Рятувальники ліквідували пожежі.

Атака на Київ: що відомо про загиблих, постраждалих і руйнування станом на цю годину (фото) (10 фото)

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В одному зі скверів виявили вирву. Вздовж однієї з вулиць у кількох місцях продовжує горіти узбіччя.

У Солом’янському районі загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, серед них двоє дітей. Трьох травмованих госпіталізували.

За однією з адрес частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, де також виникла пожежа. В іншому місці горіли автомобілі на парковці.

Рятувальники евакуювали 35 людей із верхніх поверхів будинку. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загорілися автомобілі швидкої допомоги. Відомо про одну постраждалу людину. Пожежу ліквідовано.

Загалом наслідки російської атаки зафіксували у п’яти районах Києва. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація про кількість жертв і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
958
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