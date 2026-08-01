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- Київ
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У Києві внаслідок атаки загинула людина, серед постраждалих — підліток (відео)
У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще четверо постраждали. Серед госпіталізованих — 17-річний хлопець.
Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина. Ще четверо мешканців столиці дістали поранення.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Серед постраждалих — 17-річний хлопець. Усіх чотирьох поранених медики госпіталізували. Наразі вони перебувають у стаціонарах міських лікарень.
У Шевченківському районі, в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі