У Києві внаслідок атаки загинула людина, серед постраждалих — підліток (відео)

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Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина. Ще четверо мешканців столиці дістали поранення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Серед постраждалих — 17-річний хлопець. Усіх чотирьох поранених медики госпіталізували. Наразі вони перебувають у стаціонарах міських лікарень.

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© із соцмереж

© із соцмереж

У Шевченківському районі, в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

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