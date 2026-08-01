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ТСН у соціальних мережах

Атака на Київ

Атака на Київ / © із соцмереж

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв
Атака на Київ

У Києві внаслідок атаки загинула людина, серед постраждалих — підліток (відео)

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще четверо постраждали. Серед госпіталізованих — 17-річний хлопець.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина. Ще четверо мешканців столиці дістали поранення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Серед постраждалих — 17-річний хлопець. Усіх чотирьох поранених медики госпіталізували. Наразі вони перебувають у стаціонарах міських лікарень.

© із соцмереж

© із соцмереж

У Шевченківському районі, в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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