У Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Пожежа в Києві / © фото з соцмереж

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Доповнено додатковими матеріалами

У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки сталося загоряння у шестиповерховій будівлі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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У Голосіївському та Дарницькому районах — падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Соломʼянському районі палають авто на парковці.

У Шевченківському районі пожежа на автомийці.

На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.

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Повітряна тривога триває. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій.

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: є загроза балістики

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