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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1164
Час на прочитання
1 хв

У Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі. На місці працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа в Києві

Пожежа в Києві / © фото з соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки сталося загоряння у шестиповерховій будівлі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

  • У Голосіївському та Дарницькому районах — падіння уламків на території нежитлової забудови.

  • У Соломʼянському районі палають авто на парковці. 

  • У Шевченківському районі пожежа на автомийці.

На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.

Повітряна тривога триває. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій.

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: є загроза балістики

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Дата публікації
Кількість переглядів
1164
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