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- Київ
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У Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі
У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі. На місці працюють екстрені служби.
У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки сталося загоряння у шестиповерховій будівлі.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
У Голосіївському та Дарницькому районах — падіння уламків на території нежитлової забудови.
У Соломʼянському районі палають авто на парковці.
У Шевченківському районі пожежа на автомийці.
На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.
Повітряна тривога триває. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій.
Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: є загроза балістики