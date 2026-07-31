До Землі наближається великий астероїд: чи існує загроза для планети

Астероїд / © Unsplash

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Уже найближчими днями поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд.

Про це повідомляє NASA.

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За інформацією NASA, астероїд 173561 (2000 YV137) максимально наблизиться до Землі 9 серпня. Його довжина становить близько 756 метрів, що робить цей космічний об’єкт одним із найбільших, які найближчим часом пролетять поблизу нашої планети.

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За прогнозами астрономів, мінімальна відстань між астероїдом і Землею перевищить 5 мільйонів кілометрів.

Чому NASA вважає його потенційно небезпечним

У NASA пояснюють, що до категорії потенційно небезпечних зараховують астероїди, які відповідають двом критеріям: їхній діаметр перевищує 150 метрів, а траєкторія проходить ближче ніж 7,5 мільйона кілометрів від Землі.

Астероїд 173561 (2000 YV137) відповідає обом цим умовам, тому автоматично потрапляє до списку потенційно небезпечних космічних об’єктів.

Чи є загроза для Землі

Попри статус потенційно небезпечного, нинішній проліт не несе загрози зіткнення із Землею. Астрономи постійно відстежують траєкторію руху таких небесних тіл, щоб своєчасно виявляти будь-які зміни.

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У NASA наголошують, що класифікація «потенційно небезпечний» не означає неминучої небезпеки, а лише вказує на необхідність регулярного спостереження за об’єктом у майбутньому.

Нагадаємо, лише за 25 світлових років від Землі астрономи виявили потенційно придатну для життя суперземлю GJ 3378b, яка обертається навколо червоного карлика.

Планета залишається в зоні життя та отримує близько 90% енергії, яку Земля одержує від Сонця, що робить її одним із найперспективніших кандидатів для подальших досліджень.

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