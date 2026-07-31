Не пустили до укриття під час тривоги: у КМДА пояснили, що робити

Укриття

Реклама

У Києві нагадують про алгоритм дій для мешканців столиці, якщо під час повітряної тривоги їм відмовили в доступі до укриття або захисна споруда перебуває в неналежному стані.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Реклама

Що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги

Якщо сховище виявилося зачиненим або непридатним для використання, міська влада закликає звернутися до Національної поліції для офіційної фіксації порушення, а також повідомити про цей випадок до Контактного центру міста Києва за номером 1551.

Реклама

«Такі звернення оперативно опрацьовують профільні служби. Вони також проводять роботу з власниками та балансоутримувачами укриттів, щоб усунути виявлені недоліки», — зазначили у КМДА.

Також додали, що після ворожої атаки в ніч на 30 липня до Контактного центру 1551 надійшло 3 звернення щодо проблем із доступом до сховищ, і всі вони були оперативно опрацьовані. Щоб усе працювало як треба, рятувальники та муніципальна охорона постійно перевіряють стан укриттів і те, чи відкриті вони для людей. Лише з початку цього року в Києві провели вже понад 600 таких перевірок.

«Від початку повномасштабного вторгнення в Києві відремонтували та дооснастили близько 3 тис. укриттів. Наразі у столиці функціонує понад 4,3 тис. захисних споруд», — зазначили в адміністрації.

У КМДА додали, що за адреси та ремонти відповідають районні адміністрації, які розпоряджаються виділеними на це грошима.

Реклама

Скандал із закритими укриттям — останні новини

Нагадаємо, вночі 30 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Основні напрямки — Львів та Київ. У столиці внаслідок атак виникли пожежі в Оболонському та Святошинському районах. На Оболоні загорілися торговельні павільйони на території ринку.

У соцмережах і Telegram-каналах з’явилося відео, де біля входу в метро зібралося багато людей із сумками. Автори публікацій стверджували, що киян нібито не пустили до підземки під час повітряної тривоги.

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що під час тривоги людям не можуть відмовляти в доступі до укриття, вимагати документи або перевіряти місце реєстрації.

Новини партнерів