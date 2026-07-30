У Києві розгорівся скандал, людей не пустили до укриття під час атаки РФ: що кажуть у метро (відео)

Кияни в метро під час атаки / © із соцмереж

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У Мережі розгорівся скандал. Кияни стверджують, що під час російської атаки 30 липня їх не впустили до укриття в метро, втім, у «Київському метрополітені» це спростували.

У Мережі з’явилося відео, на якому видно скупчення людей із сумками біля входу до однієї зі станцій метро. Вони просять дозволити зайти в укриття, втім, за їхніми словами, їх не впустили.

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На відео чути сирени повітряної тривоги, а на задньому фоні — заграва, ймовірно, через російську атаку.

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У метро відреагували на звинувачення

У «Київському метрополітені» запевняють, що не було жодного обмеження доступу людей на станції підземки під час повітряної тривоги.

«Після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті та працювали як укриття — доступ для людей не обмежували. Цієї ночі на станціях метро укривалися понад 56 тисяч людей», — стверджують у метрополітені.

Втім, там пояснили, що в окремих випадках працівники метро могли просити людей перейти зі службових приміщень на платформи, але про обмеження доступу до укриттів не йшлося.

«Це необхідно, адже службові приміщення та технологічні проходи не призначені для перебування населення й залишаються закритими з міркувань безпеки. Якщо є потреба завчасно скористатися метро як укриттям, приходьте на станцію до завершення її роботи. Графік розміщений на кожній станції. За можливості вибирайте центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей», — пояснили у КМДА.

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Атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, вночі 30 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Основні напрямки — Львів та Київ. У столиці внаслідок атак виникли пожежі в Оболонському та Святошинському районах. На Оболоні загорілися торговельні павільйони на території ринку. Одна людина постраждала.

Під час атаки «прилетіло» просто біля станції метро. Пошкоджено вітражне скління павільйону підземного переходу ст. м. «Почайна».

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