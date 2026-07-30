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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Прохолода триватиме недовго: синоптики назвали точну дату, коли до Києва повернеться спека

На Київщині 30 липня утримається суха й тепла погода

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

Перед поверненням серпневої спеки у Києві та області очікується суха та тепла погода.

За даними Укргідрометцентру, 30 липня в Києві та області буде малохмарно. Північно-західний вітер буде помірним — 5–10 м/с. На Київщині вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла. У столиці у денні години стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +25…+27°.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують хмарну погоду у столиці 30 липня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +19 до +25 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 30 липня / © скриншот

Погода у Києві 30 липня / © скриншот

Водночас синоптики попереджають про повернення спеки до регіону 1 серпня: вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +30 градусів тепла.

Погода у Києві 1 серпня / © скриншот

Погода у Києві 1 серпня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 липня.

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Кількість переглядів
39
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