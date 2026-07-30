Розбитий житловий будинок, поранені жінки та дитина: РФ завдала кривавого удару по Київщині

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

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Київська область у ніч проти 30 липня зазнала масованої ворожої атаки. У Броварському районі удар зруйнував приватний будинок, поранивши п’ятьох людей, зокрема неповнолітнього.

Про це повідомили т. в. о. очільника Київської ОВА Руслан Олійник та ДСНС України.

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За словами Олійника, через російську атаку постраждав Броварський район, де поранення дістали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній та дві жінки.

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Трьох потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці події. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Унаслідок ворожого удару частково зруйновано двоповерховий приватний будинок у селі Скибин. Крім того, пошкоджено ще два сусідні будинки. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Під час аварійно-рятувальної операції співробітники ДСНС деблокували з-під завалів трьох постраждалих і передали їх медикам.

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні.Зокрема, внаслідок ударів по Києву загинула одна людина, ще двоє постраждали. Загорілися павільйони на ринку, є поранений. Рятувальники виявили тіло загиблого у гаражному кооперативі та госпіталізували ще одного травмованого чоловіка.

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