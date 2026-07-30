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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
1 хв

Розбитий житловий будинок, поранені жінки та дитина: РФ завдала кривавого удару по Київщині

Під завалами будинку у Броварському районі опинилися люди, яких успішно деблокували рятувальники.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Наслідки атаки на Київську область

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Київська область у ніч проти 30 липня зазнала масованої ворожої атаки. У Броварському районі удар зруйнував приватний будинок, поранивши п’ятьох людей, зокрема неповнолітнього.

Про це повідомили т. в. о. очільника Київської ОВА Руслан Олійник та ДСНС України.

За словами Олійника, через російську атаку постраждав Броварський район, де поранення дістали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній та дві жінки.

Трьох потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці події. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Унаслідок ворожого удару частково зруйновано двоповерховий приватний будинок у селі Скибин. Крім того, пошкоджено ще два сусідні будинки. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Під час аварійно-рятувальної операції співробітники ДСНС деблокували з-під завалів трьох постраждалих і передали їх медикам.

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні.Зокрема, внаслідок ударів по Києву загинула одна людина, ще двоє постраждали. Загорілися павільйони на ринку, є поранений. Рятувальники виявили тіло загиблого у гаражному кооперативі та госпіталізували ще одного травмованого чоловіка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
526
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