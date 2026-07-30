У Києві внаслідок російської атаки загинула людина — КМВА

Швидка допомога / © pixabay.com

Реклама

У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Станом на 02:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким», — йдеться у повідомленні КМВА.

Реклама

Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється. Повітряна тривога триває, жителів столиці закликають залишатися в укриттях.

Реклама

Нагадаємо, що Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі

Новини партнерів