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- Київ
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У Києві внаслідок російської атаки загинула людина — КМВА
Станом на 02:55 у столиці підтверджено загибель однієї людини.
У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«Станом на 02:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким», — йдеться у повідомленні КМВА.
Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється. Повітряна тривога триває, жителів столиці закликають залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі
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