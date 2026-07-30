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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

У Києві внаслідок російської атаки загинула людина — КМВА

Станом на 02:55 у столиці підтверджено загибель однієї людини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Швидка допомога

Швидка допомога / © pixabay.com

У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Станом на 02:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким», — йдеться у повідомленні КМВА.

Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється. Повітряна тривога триває, жителів столиці закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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