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- Київ
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Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі
У столиці зафіксували падіння уламків, загроза нових ударів зберігається.
У ніч проти 30 липня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У Святошинському та Оболонському районах столиці виникли пожежі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови.
Ще одна пожежа спалахнула на території нежитлової забудови в Оболонському районі.
Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.
Кличко наголосив, що російські війська б’ють по столиці балістикою, а загроза подальшої атаки триває.
Жителів Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.
Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.