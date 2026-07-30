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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
921
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1 хв

Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі

У столиці зафіксували падіння уламків, загроза нових ударів зберігається.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У ніч проти 30 липня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У Святошинському та Оболонському районах столиці виникли пожежі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови.

Ще одна пожежа спалахнула на території нежитлової забудови в Оболонському районі.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Кличко наголосив, що російські війська б’ють по столиці балістикою, а загроза подальшої атаки триває.

Жителів Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
921
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