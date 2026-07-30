Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Реклама

У ніч проти 30 липня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У Святошинському та Оболонському районах столиці виникли пожежі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

За його словами, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови.

Реклама

Ще одна пожежа спалахнула на території нежитлової забудови в Оболонському районі.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Кличко наголосив, що російські війська б’ють по столиці балістикою, а загроза подальшої атаки триває.

Жителів Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Реклама

Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

Новини партнерів