У Києві жителі багатоповерхівки залишилися без гарячої води через колишню компанію-управителя

ЖК «Паркова вежа» в Києві / © "Трамвай"

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Мешканці житлового комплексу «Паркова вежа» в Києві залишилися без гарячої води та можуть опинитися без опалення через дії колишньої компанії-управителя «Ковальська-Житлосервіс». Компанія відмовляється погоджувати документи нового ОСББ із «Нафтогазом», вимагаючи сплати непідтверджених боргів.

Про це повідомляє «Трамвай» із посиланням на голову ОСББ будинку Олександра Козаченка.

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Після відмови компанії «Ковальська-Житлосервіс» від обслуговування чотирьох власних житлових будинків у Києві, зокрема «Паркової вежі» на вулиці Перемишльській, 2г, мешканці створили ОСББ та взялися самостійно організовувати теплопостачання. Втім, за їхніми словами, компанія тепер перешкоджає отриманню газу для запуску котельні. Раніше причиною припинення обслуговування «Ковальська-Житлосервіс» називала значну заборгованість мешканців.

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«Нафтогаз» відмовляє через чинний договір із попередньою компанією

ОСББ підготувало всі необхідні документи для запуску власної котельні, яка має забезпечити будинок опаленням і гарячою водою. Проте після звернення до «Нафтогаз Трейдинг» для укладення договору голова об’єднання отримав відмову.

Причиною стало те, що в системі постачальника досі значиться чинний договір із «Ковальська-Житлосервіс», оформлений на адресу цього будинку. У «Нафтогазі» заявили, що не можуть укласти новий договір, допоки не буде врегульовано питання попереднього договору та боргу компанії. За наявною інформацією, загальна заборгованість «Ковальської» перед «Нафтогазом» становить близько 10 млн грн.

Переговори результату не дали

Козаченко повідомив, що особисто звертався до офісу «Ковальська-Житлосервіс» для переговорів. За його словами, компанія відмовилася підписувати будь-які документи.

Натомість представники компанії заявили, що приблизно 700 тис. грн із загальної суми боргу стосуються саме цього будинку. Водночас жодних розрахунків, актів чи інших документів, які б підтверджували цю суму, ОСББ не отримало. Звідки взялася саме така цифра, у об’єднанні пояснити не можуть.

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Що каже юрист?

Адвокат Андрій Ткачук у коментарі «Трамваю» зазначив, що з юридичної точки зору проблемною видається позиція «Ковальської» та «Нафтогазу», а не ОСББ.

За його словами, закон зобов’язує ОСББ укласти договір на постачання газу з уповноваженим постачальником, і це право не може бути обмежене третьою особою, яка має власні борги. Крім того, заборгованість «Ковальська-Житлосервіс» належить окремій юридичній особі й автоматично не переходить до ОСББ.

Юрист також наголосив, що будь-які твердження про «борг будинку» повинні підтверджуватися договорами, актами та первинними документами щодо споживання газу. Без таких доказів заява про «700 тисяч» не має юридичної сили.

Окрім цього, він звернув увагу, що договір постачання природного газу укладається як договір приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Для цього потрібна відповідність заявника вимогам постачальника, а не згода попереднього боржника.

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Якщо ж «Нафтогаз Трейдинг» остаточно відмовить в укладенні договору, ОСББ, за словами адвоката, автоматично перейде до постачальника «останньої надії», функції якого виконує «Нафтогаз України». У такому разі будинок все одно буде забезпечений газом, однак на менш вигідних умовах.

Ткачук рекомендує ОСББ письмово зафіксувати відмову «Ковальської» підписати необхідні документи, вимагати документального підтвердження заявлених сум протягом 10 робочих днів, а також направити офіційний запит до «Нафтогаз Трейдинг» із проханням надати конкретне правове обґрунтування відмови в укладенні договору. Письмова відповідь може стати підставою для звернення до суду або НКРЕКП.

Обіцяний парк так і залишився недоступним

Проблеми з теплопостачанням — не єдина претензія мешканців до забудовника. Під час продажу квартир менеджери «Ковальської», як стверджують жителі, обіцяли майбутнім власникам доступ до парку «Паркове місто» як одну з переваг житлового комплексу.

Однак пізніше з’ясувалося, що адміністрація «Паркового міста» не була обізнана про такі домовленості та не надавала згоди на доступ. Жодних договорів між забудовниками не існувало, а отже юридичних підстав для користування територією парку мешканці не мали.

За словами людей, навіть після того, як стало відомо про відмову в доступі, відділ продажів «Ковальської» продовжував рекламувати парк як частину інфраструктури житлового комплексу.

Наразі переговори тривають. ОСББ домагається документального підтвердження всіх заявлених боргів і шукає законний механізм запуску котельні до початку опалювального сезону. Мешканці зазначають, що вже залишилися без гарячої води й побоюються, що взимку можуть залишитися також без опалення.

До слова, у разі нових масованих обстрілів і блекаутів у Києві частина містян може тимчасово виїхати, проте масового переселення в села чи за кордон не буде. За прогнозами експертки НАН України Людмили Черенько, зиму в столиці можуть перечекати до 20-30% жителів, які мають дистанційну роботу, заощадження на оренду чи власні заміські будинки. Влада радить киянам заздалегідь підготувати власний «план Б», оскільки держава не зможе повністю взяти на себе витрати на переселення.

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