Чи залишаться кияни взимку без світла й тепла: експертка розкрила можливий сценарій

Відключення світла в Києві / © Associated Press

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Якщо Росія знову масовано обстрілюватиме Київ і будуть блекаути, багато киян можуть тимчасово виїхати з міста. Проте масово їхати в села чи за кордон люди не будуть. Влада радить киянам заздалегідь підготувати власний «план Б», щоб розвантажити інфраструктуру столиці.

Про це в коментарі виданню «УНІАН» повідомила кандидатка економічних наук, фахівчиня НАН України з питань якості життя населення Людмила Черенько.

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За словами експертки, сьогодні важливо заздалегідь підготувати запасні варіанти на випадок повторення кризових ситуацій минулої зими, адже держава та місцева влада не зможуть повністю взяти на себе організаційні та фінансові витрати на переселення містян.

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«Тут робиться ставка на те, щоб зменшити навантаження на міську інфраструктуру, якщо подібна ситуація повториться цієї зими. Щоб люди, які мають таку можливість, зокрема опалювані дачі, дистанційну роботу або кошти на оренду житла на зиму в якомусь обласному центрі, максимально подбали про себе самі», — зазначила Черенько.

Фахівчиня наголосила, що торік на тлі проблем зі світлом і теплом столицю тимчасово залишили від 20% до 30% жителів. Якщо майбутні обстріли спричинятимуть лише тривалі або погодинні відключення, більшість киян залишаться вдома завдяки придбаним засобам автономності. Проте у разі критичних руйнувань частка тих, хто виїде, може бути вищою.

«Це не була критично велика кількість, адже більшість залишилася в столиці. Називали цифри від 10 до 40%, тому найімовірніше йдеться про 20-30% людей, які минулої зими тимчасово виїхали з Києва», — сказала Черенько.

Експертка додала, що переїхати найімовірніше зможуть сім’ї з дітьми, люди з віддаленою роботою або ті, хто може взяти відпустку. За її словами, побоюючись важкої зими, кияни здебільшого тимчасово перебиратимуться до родичів із просторішим житлом або у власні запасні помешкання.

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При цьому експертка підкреслила, що для тих, хто мусить залишатися в місті через роботу, альтернативою залишаються готелі з автономним живленням.

«До речі, минулої зими, на піку проблем з електро- та теплопостачанням, деякі люди, які мали кошти, навіть орендували готельні номери в районах Києва, де ситуація була спокійнішою, або в повністю енергонезалежних готелях. Вони були змушені шукати такий варіант, оскільки мали залишатися в місті й працювати. Адже не всі можуть залишити роботу та виїхати з Києва», — сказала Черенько.

Водночас науковиця не очікує масового виїзду за кордон, адже більшість українців вже адаптувалися до побутових труднощів і визначилися зі своїм місцем проживання, зокрема й ті, хто раніше повернувся з-за кордону. Також не очікується й масового переселення киян у сільську місцевість. У разі погіршення умов жителі скоріше обиратимуть невеликі міста з комфортною інфраструктурою.

«Хіба що, не дай Боже, ситуація буде серйознішою, ніж минулої зими. Тоді вона може змінитися. Водночас люди, найімовірніше, орієнтуватимуться не на села, а на невеликі міста, де є комфортне житло та інфраструктура. На п’ятому році війни, коли ми вже стільки всього побачили й пережили, людям навряд чи доведеться вчитися рубати дрова в селах. Сподіваюся, до такого не дійде. Якщо людина вирішить жити на дачі й рубати дрова, це радше буде її власним вибором, а не необхідністю», — зазначила експертка.

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Людмила Черенько підсумувала, що найменше можливостей для тимчасової релокації мають самотні та літні люди, а також тяжкохворі. Саме на ці соціально незахищені категорії має бути спрямована першочергова опіка та допомога з боку керівництва громад.

Нагадаємо, російська армія, ймовірно, розпочала новий етап атак на критичну інфраструктуру Києва. Під час сьогоднішнього нальоту дрони фіксували в районах розташування енергетичних об’єктів і систем теплопостачання.

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