- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 550
- Час на прочитання
- 1 хв
В одному з районів Києва гримітимуть вибухи: в чому річ
Міська влада закликає не панікувати через звуки вибухів.
Мешканців Подільського району Києва попередили про можливі звуки вибухів 28 липня. Це піротехніки ліквідовуватимуть небезпечні знахідки просто на місці.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
У Подільському районі столиці у вівторок працюватимуть піротехнічні підрозділи, тож місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.
Фахівці проводитимуть знищення вибухонебезпечних предметів, які неможливо безпечно перевезти в інше місце.
«Зберігайте спокій!» — закликали в КМДА.
Нагадаємо, у ніч проти 28 липня у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по реактивних дронах, що летіли з півдня. Інформації про постраждалих чи руйнування немає.