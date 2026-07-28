В одному з районів Києва гримітимуть вибухи: в чому річ

Вибух у Києві / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Мешканців Подільського району Києва попередили про можливі звуки вибухів 28 липня. Це піротехніки ліквідовуватимуть небезпечні знахідки просто на місці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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У Подільському районі столиці у вівторок працюватимуть піротехнічні підрозділи, тож місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.

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Фахівці проводитимуть знищення вибухонебезпечних предметів, які неможливо безпечно перевезти в інше місце.

«Зберігайте спокій!» — закликали в КМДА.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по реактивних дронах, що летіли з півдня. Інформації про постраждалих чи руйнування немає.

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