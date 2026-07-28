- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
Грозовий ранок та свіже повітря: синоптики дали детальний прогноз для Києва та області на 28 липня
За прогнозами синоптиків 28 липня у Києві та області дощі пройдуть переважно в першій половині доби, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +24 градусів.
У вівторок, 28 липня, у Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода із ранковими дощами й помірним зниженням температури повітря.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві 28 липня прогнозує опади вночі та вранці, а вдень вони малоймовірні. Температура повітря у столиці знизиться до +22 градусів.
За даними Українського гідрометцентру, на Київщині буде хмарно із проясненнями, упродовж доби очікуються дощі, місцями із грозами.
Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура по області вдень коливатиметься в межах від +21 до +26 градусів тепла, у Києві — від +22 до +24 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik прогнозують ясний день та вечір у Києві, проте вранці очікується сильний дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 липня.
Читайте також:
Якому знаку зодіаку пощастить 28 липня: кому цей день варто присвятити спілкуванню
Україну накриють грози, а потім прийде спека до +33: синоптики розповіли про погоду найближчими днями
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.