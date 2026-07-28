Грозовий ранок та свіже повітря: синоптики дали детальний прогноз для Києва та області на 28 липня

Синоптики розповіли, якою буд погода на Київщині 28 липня / © Associated Press

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У вівторок, 28 липня, у Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода із ранковими дощами й помірним зниженням температури повітря.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві 28 липня прогнозує опади вночі та вранці, а вдень вони малоймовірні. Температура повітря у столиці знизиться до +22 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині буде хмарно із проясненнями, упродовж доби очікуються дощі, місцями із грозами.

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Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вдень коливатиметься в межах від +21 до +26 градусів тепла, у Києві — від +22 до +24 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують ясний день та вечір у Києві, проте вранці очікується сильний дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 28 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 липня.

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