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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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158
Час на прочитання
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Грозовий ранок та свіже повітря: синоптики дали детальний прогноз для Києва та області на 28 липня

За прогнозами синоптиків 28 липня у Києві та області дощі пройдуть переважно в першій половині доби, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +24 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буд погода на Київщині 28 липня

Синоптики розповіли, якою буд погода на Київщині 28 липня / © Associated Press

У вівторок, 28 липня, у Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода із ранковими дощами й помірним зниженням температури повітря.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві 28 липня прогнозує опади вночі та вранці, а вдень вони малоймовірні. Температура повітря у столиці знизиться до +22 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині буде хмарно із проясненнями, упродовж доби очікуються дощі, місцями із грозами.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вдень коливатиметься в межах від +21 до +26 градусів тепла, у Києві — від +22 до +24 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують ясний день та вечір у Києві, проте вранці очікується сильний дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 28 липня / © скриншот

Погода у Києві 28 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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