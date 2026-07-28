Грозовое утро и свежий воздух: синоптики представили подробный прогноз для Киева и области на 28 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киевской области 28 июля / © Associated Press

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Во вторник, 28 июля, в Киеве и области ожидается облачная с прояснениями погода с утренними дождями и умеренным понижением температуры воздуха.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве 28 июля ожидаются осадки ночью и утром, а днём они маловероятны. Температура воздуха в столице снизится до +22 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киевской области будет облачно с прояснениями, в течение суток ожидаются дожди, местами с грозами.

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Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура по области днём будет колебаться в пределах от +21 до +26 градусов тепла, в Киеве — от +22 до +24 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik прогнозируют ясный день и вечер в Киеве, однако утром ожидается сильный дождь. Температура воздуха днём будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 28 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 28 июля.

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