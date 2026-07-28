ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Грозовое утро и свежий воздух: синоптики представили подробный прогноз для Киева и области на 28 июля

По прогнозам синоптиков, 28 июля в Киеве и области дожди пройдут преимущественно в первой половине суток, а столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киевской области 28 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киевской области 28 июля / © Associated Press

Во вторник, 28 июля, в Киеве и области ожидается облачная с прояснениями погода с утренними дождями и умеренным понижением температуры воздуха.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве 28 июля ожидаются осадки ночью и утром, а днём они маловероятны. Температура воздуха в столице снизится до +22 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киевской области будет облачно с прояснениями, в течение суток ожидаются дожди, местами с грозами.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура по области днём будет колебаться в пределах от +21 до +26 градусов тепла, в Киеве — от +22 до +24 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik прогнозируют ясный день и вечер в Киеве, однако утром ожидается сильный дождь. Температура воздуха днём будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 28 июля

Погода в Киеве 28 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 28 июля.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
15
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie