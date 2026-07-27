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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Помстився за "зобмування": у Києві чоловік спалив автомобіль свого психолога

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 34-річному киянину, який перебуває на обліку в психіатра та вирішив учинити «народний суд», підпаливши BMW X5 свого психолога, звинувативши його у «зомбуванні».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Спалена автівка психолога

Спалена автівка психолога / © Київська міська прокуратура

У Києві чоловік намагався спалити автомобіль свого психолога, бо на його думку, той нібито його зомбує. Водночас постраждав і сам палій.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

«… Киянину повідомлено про підозру у підпалі автомобіля психолога однієї із громадських організацій. Встановлено, що 34-річний чоловік, який відвідував цього психолога, вирішив спалити його автомобіль. Він молотком розбив скло автомобіля BMW X5 та кинув до салону пластикову пляшку із легкозаймистою сумішшю», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок займання транспортний засіб отримав суттєві пошкодження. Водночас травми отримав і сам палій.

підозрюваний перебуває на обліку у лікаря-психіатра / © Київська міська прокуратура

підозрюваний перебуває на обліку у лікаря-психіатра / © Київська міська прокуратура

Відомо, що підозрюваний перебуває на обліку у лікаря-психіатра, а психолог, з його слів «перетворює пацієнтів на зомбі», то ж він здійснив «народний суд».

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль знайомої через образу. Внаслідок загорання автівка Chrysler жінки та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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