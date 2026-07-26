Різанина у Києві: парубок поранив ножем трьох людей на вулиці

Місце бійки у Києві / © із соцмереж

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19-річний хлопець влаштував різанину в Дніпровському районі Києва, унаслідок якої ножових поранень та інших травм зазнали троє людей. Нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомила поліція Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався у неділю, 26 липня, близько 19:30 на вулиці Микільсько-Слобідській між житловими будинками. Попередньо встановлено, що конфлікт виник між 19-річним юнаком, який перебував разом зі своєю дівчиною, та випадковим перехожим.

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Під час бійки молодик дістав ніж і завдав поранення своєму опонентові. Крім того, тілесні ушкодження отримали ще двоє знайомих потерпілого, які втрутилися у сутичку, намагаючись її припинити.

У результаті інциденту до лікарні госпіталізували трьох потерпілих, а також самого нападника.

Слідчі Дніпровського управління поліції затримали 19-річного фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

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У поліції зазначили, що слідчі дії тривають, а правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, вранці 26 липня житловий комплекс «Каховська» у Києві оповив густий дим. Біля ЖК сталася пожежа в приватному будинку.

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