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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
539
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Балістичний нічний удар по Києву: влада повідомила про жертв

Міський голова Віталій Кличко повідомив про постраждалих через російську балістичну атаку на Київ.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по Києву 26 липня

Атака по Києву 26 липня

Внаслідок балістичної атаки Росії по Києву постраждали троє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали троє мешканців Києва. Одного з них медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно», — написав міський голова о 09:08.

Атака РФ по Києву — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі у трьох районах: Деснянському, Шевченківському та Солом’янському. Палали будівлі та припарковані авто.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Ракети летіли через Чернігівську область у напрямку Києва.

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Дата публікації
Кількість переглядів
539
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