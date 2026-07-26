Балістичний нічний удар по Києву: влада повідомила про жертв

Атака по Києву 26 липня

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Внаслідок балістичної атаки Росії по Києву постраждали троє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали троє мешканців Києва. Одного з них медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно», — написав міський голова о 09:08.

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Атака РФ по Києву — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі у трьох районах: Деснянському, Шевченківському та Солом’янському. Палали будівлі та припарковані авто.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Ракети летіли через Чернігівську область у напрямку Києва.

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