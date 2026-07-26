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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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182
Время на прочтение
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Баллистический ночной удар по Киеву: власть сообщила о пострадавших — в каком они состоянии

Городской голова Виталий Кличко сообщил о пострадавших из-за российской баллистической атаки на Киев.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по Киеву 26 июля

Атака по Киеву 26 июля

В результате баллистической атаки России по Киеву пострадали три человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В результате атаки врага на столицу пострадали трое жителей Киева. Одного из них медики госпитализировали. Двум оказали помощь амбулаторно», — написал городской голова в 09:08.

Атака РФ по Киеву — что известно

Напомним, в ночь на 26 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. По данным спасателей, в результате вражеских обстрелов произошли пожары в трех районах: Деснянском, Шевченковском и Соломенском. Пылали здания и припаркованные авто.

В воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. Ракеты летели через Черниговскую область в направлении Киева.

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Дата публикации
Количество просмотров
182
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