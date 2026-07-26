Атака на Киев 26 июля.

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Армия Российской Федерации ударила по Киеву ночью на воскресенье, 26 июля. Атака вызвала пожар в трех районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, россияне атаковали три района Киева. Из-за обстрелов пожара возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах .

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В Деснянском районе сгорел склад, а также десять легковых автомобилей и грузовик на парковке. В Шевченковском занялось 4-этажное отселенное здание. В Соломенском — произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.

Атака на Киев - фото

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Напомним, после полуночи в Киеве прозвучала серия взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. По данным мониторов, по меньшей мере пять ракет ударили по столице в течение нескольких минут.

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