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РФ ударила по Киеву: столицу охватили пожары — подробности (фото)
Российская атака вызвала пожар в трех районах столицы.
Армия Российской Федерации ударила по Киеву ночью на воскресенье, 26 июля. Атака вызвала пожар в трех районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателей, россияне атаковали три района Киева. Из-за обстрелов пожара возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах .
В Деснянском районе сгорел склад, а также десять легковых автомобилей и грузовик на парковке. В Шевченковском занялось 4-этажное отселенное здание. В Соломенском — произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.
Атака на Киев - фото
Напомним, после полуночи в Киеве прозвучала серия взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. По данным мониторов, по меньшей мере пять ракет ударили по столице в течение нескольких минут.