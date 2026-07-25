"На полигоне постоянно были стрельбы": очевидцы рассказали об ударе по выставке оружия под Киевом

Последствия атаки на Киевщину, где проходила выставка оружия / © Суспільне

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В селе Бучанского района Киевской области, где 24 июля от российского удара погибли участники демонстрации ПВО, местные ныне разбирают завалы и наводят порядок в своих изуродованных домах. Атака РФ разрушила также окрестные жилые дома и автомобили. Задело целую улицу.

Жители села разовели «Суспільному» детали трагедии.

Свой полуразрушенный дом убирает Артем, он живет рядом с локацией, где проходила выставка оружия.

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«В этом доме жила моя мама 20 лет, и я с самого рождения. Также жил отец, он с начала вторжения мобилизовался. Кто дал разрешение сделать выставку рядом с жилищным сектором? На том полигоне постоянно стрельбы были. В один день мне разрушило дом, благодаря тем, кто организовал выставку в жилом секторе», — говорит он.

По словам мужчины, его и матери не было дома в момент атаки. А вот сосед — в реанимации, его ранило осколком от ракеты.

«Я вчера очень много мертвых видел, многих на НРК вывозили. Друзья предложили переехать к ним, но это недолго. Я думаю, нам общежитие выдадут. Но для чего мне общежитие, если у меня был свой дом», — рассказал Артем.

Еще один местный житель Станислав рассказал, что от его дома из-за вчерашнего прилета не осталось почти ничего. Когда россияне ударили баллистикой, муж был в другом селе, дома была жена.

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«С ней все хорошо, ее дети забрали. Позвонила мне, что прилет хорошо, что она не повреждена. Мы здесь оккупацию пережили и дом уцелел, как раз перед вторжением его купили», — жалуется мужчина.

Разрушены атакой РФ дома в деревне, где проходила выставка оружия

Разрушены атакой РФ дома в деревне, где проходила выставка оружия

Разрушены атакой РФ дома в деревне, где проходила выставка оружия

Разрушены атакой РФ дома в деревне, где проходила выставка оружия

Повреждены атакой РФ автомобили в деревне, где проходила выставка оружия

Напротив места обстрела — дом Дмитрия. Мужчина рассказывает, что живет в селе более 20 лет. Локация, где был прилет, по его словам, использовалась как «стрелковый полигон».

«Работает как стрелковый клуб, люди приезжают, стреляют. Уже столько времени война, неужели нельзя проводить такие мероприятия где-то далеко в лесах», — говорит Дмитрий.

Другие жители села, с которыми удалось пообщаться корреспонденцы Общественного, также подтвердили, что место, где произошло попадание баллистики, использовали для стрельб.

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Место вчерашнего прилета охраняет полиция, туда заходить запрещено.

По данным временного исполняющего обязанности председателя КОВА Руслана Олейника, в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 автомобиля.

Удар баллистикой по частной выставке оружия в Киевской области: последние новости

Напомним, в пятницу, 24 июля, российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО. Попадание произошло по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка оружия, там находились представители оборонной промышленности Украины.

В результате атаки погибли 10 человек, около 100 — получили ранения.

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Организатор выставки дронов под Киевом задержан. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.

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