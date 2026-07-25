Эффективнее до 242%: школьник с Киевщины разработал технологию, которая спасает дроны от РЭБ

Изобретатель Вадим Добровольский / © Telegram-канал UNITED24

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Украинские школьники продолжают удивлять своими технологическими решениями по обороне страны. 16-летний ученик Сквирского академического лицея №2 в Белоцерковском районе Киевской области Вадим Добровольский разработал специальное устройство под названием PhAInix, призванное защищать украинские беспилотники от действия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает United24.

Главная особенность разработки юного изобретателя состоит в способности устройства адаптироваться к условиям радиоэлектронных помех без участия оператора.

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Как работает PhAInix и каковы его результаты

Во время активного действия вражеских систем подавления дрон обычно теряет управление или спутниковую связь. Разработанная технология PhAInix решает эту проблему:

Автоматическое изменение частоты: Как только модуль фиксирует потерю сигнала или наличие помех, он мгновенно переключает дрон на резервные или безопасные частоты связи.

Повышение эффективности: По результатам предварительных исследований и испытаний использование PhAInix повышает эффективность выполнения боевых или разведывательных задач беспилотником до 242%.

Благодаря такой разработке, украинские военные смогут сохранять дорогостоящие БпЛА и гарантировать успешное выполнение миссий даже в зонах с плотным покрытием вражеского РЭБ.

Напомним, 15-летний подросток из Шостки создал модель робота-разминировщика. Он может обнаруживать противопехотные и противотанковые мины. Управление устройством можно дистанционно. Поэтому специалист, который будет им управлять, в случае взрыва не травмируется. Кроме того, робот универсален.

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