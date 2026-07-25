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Киев охватит сильная жара, но перед этим нагрянет непогода: синоптики назвали точные даты — подробный прогноз
В субботу и воскресенье, 25–26 июля, в столице будет сухо и тепло, а уже 27 июля метеорологи прогнозируют новый скачок температуры.
В эти выходные в Киеве и Киевской области сохранится теплая и преимущественно сухая погода с температурой до +28 градусов, однако уже на следующий день в столицу вернётся 30-градусная жара.
Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве 25–26 июля сухую и тёплую погоду. В субботу максимальная температура воздуха в столице составит около +25 градусов, а в воскресенье — до +28 градусов.
По данным Украинского гидрометцентра, 25 июля в Киеве и Киевской области будет облачно, днём местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области днём составит от +21 до +26 градусов тепла, в столице будет около +25 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что утром небо в Киеве будет ясным и останется таким почти весь день, а вечером его затянут облака. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь.
Температура воздуха днём составит от +19 до +24 градусов тепла.
В то же время синоптики прогнозируют возвращение летней жары в столицу 27 июля. В этот день, по данным метеорологов, днем ожидается до +30 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 25 июля.
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