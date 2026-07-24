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- Киев
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Гроза, сильный град и затопленные улицы: в Киеве бушует ненастье (видео)
Столицу охватила непогода с затяжным ливнем, грозой и обильным градом, а киевляне активно делятся видео в соцсетях.
В столице стремительно ухудшилась погода — Киев накрыл мощный ливень, который сопровождается сильным грохотом грома и обильным градом.
В местных Telegram-каналах и соцсетях киевляне активно делятся кадрами непогоды.
На видео видно, как буквально за несколько минут улицы города затянуло густой стеной из дождя, а дороги и тротуары покрылись слоем града.
Из-за ливня в нескольких районах столицы уже затруднено движение транспорта и наблюдается подтопление.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности оставаться в помещениях до завершения грозы.
Когда придет жара
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что начиная с выходных, температура воздуха будет расти даже в тех регионах, где в конце недели удерживалась прохлада.
В понедельник 27 июля температура воздуха повысится до +30+32 градусов, вторник-среда (28-29 июля) — снова небольшое понижение температуры.
«А вот начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре», — подытожила Диденко.