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- Київ
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Гроза, сильний град та затоплені вулиці: у Києві вирує негода (відео)
Столицю охопила негода із затяжною зливою, грозою та рясним градом, а кияни активно діляться відео негоди у соцмережах.
У столиці стрімко погіршилася погода — Київ накрила потужна злива, яка супроводжується сильними гуркотами грому та рясним градом.
У місцевих Telegram-каналах та соцмережах кияни активно діляться кадрами негоди.
На відео видно, як буквально за кілька хвилин вулиці міста затягнуло густою стіною з дощу, а дороги та тротуари вкрилися шаром граду.
Через зливу у кількох районах столиці вже ускладнено рух транспорту та спостерігаються підтоплення.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та за можливості залишатися у приміщеннях до завершення грози.
Коли прийде спека
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що починаючи від вихідних, температура повітря зростатиме навіть у тих регіонах, де наприкінці тижня утримувалася прохолода.
У понеділок 27 липня температура повітря підвищиться +30+32 градусів, вівторок-середа (28-29 липня) — знову невелике зниження температури.
«А ось початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці», — підсумувала Діденко.