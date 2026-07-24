Гроза, сильний град та затоплені вулиці: у Києві вирує негода (відео)

Град у липні / © ТСН

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У столиці стрімко погіршилася погода — Київ накрила потужна злива, яка супроводжується сильними гуркотами грому та рясним градом.

У місцевих Telegram-каналах та соцмережах кияни активно діляться кадрами негоди.

На відео видно, як буквально за кілька хвилин вулиці міста затягнуло густою стіною з дощу, а дороги та тротуари вкрилися шаром граду.

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Через зливу у кількох районах столиці вже ускладнено рух транспорту та спостерігаються підтоплення.

Дата публікації 17:51, 24.07.26 Кількість переглядів 8 У Києві вирує негода: столицю накрила злива з грозою та градом

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та за можливості залишатися у приміщеннях до завершення грози.

Коли прийде спека

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що починаючи від вихідних, температура повітря зростатиме навіть у тих регіонах, де наприкінці тижня утримувалася прохолода.

У понеділок 27 липня температура повітря підвищиться +30+32 градусів, вівторок-середа (28-29 липня) — знову невелике зниження температури.

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«А ось початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці», — підсумувала Діденко.

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