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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Гроза, сильний град та затоплені вулиці: у Києві вирує негода (відео)

Столицю охопила негода із затяжною зливою, грозою та рясним градом, а кияни активно діляться відео негоди у соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Град у липні

Град у липні / © ТСН

У столиці стрімко погіршилася погода — Київ накрила потужна злива, яка супроводжується сильними гуркотами грому та рясним градом.

У місцевих Telegram-каналах та соцмережах кияни активно діляться кадрами негоди.

На відео видно, як буквально за кілька хвилин вулиці міста затягнуло густою стіною з дощу, а дороги та тротуари вкрилися шаром граду.

Через зливу у кількох районах столиці вже ускладнено рух транспорту та спостерігаються підтоплення.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та за можливості залишатися у приміщеннях до завершення грози.

Коли прийде спека

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що починаючи від вихідних, температура повітря зростатиме навіть у тих регіонах, де наприкінці тижня утримувалася прохолода.

У понеділок 27 липня температура повітря підвищиться +30+32 градусів, вівторок-середа (28-29 липня) — знову невелике зниження температури.

«А ось початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці», — підсумувала Діденко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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