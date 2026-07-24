Клявся у коханні і обчистив на 190 тисяч: чоловік прикинувся бійцем ЗСУ і ошукав одразу трьох жінок

Кохання

Реклама

У Києві викрили чергового «Ромео», який розробляв золоті жили не в шахтах, а в серцях довірливих жінок. 32-річний киянин вигадав хитру схему: він шукав на сайтах знайомств старших українок, видавав себе за військового ЗСУ та виманював у них дорогоцінності під виглядом «застави за кохання».

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Сценарій, вартий серіалу

Діяла схема за відпрацьованим алгоритмом. Альфонс обирав жінок, на 10–15 років старших за себе, обов’язково зі стабільним доходом або власним невеликим бізнесом. Кілька ніжних побачень, палкі зізнання у коханні — і ось уже «захисник» сумно повідомляє, що терміново виїжджає на небезпечне бойове завдання.

Реклама

Але перед «від’їздом» залицяльник вмикав маніпулятора: бідкався, що дуже переживає, аби кохана не знайшла іншого, поки він «на фронті». Для заспокоєння та «перевірки почуттів» він просив віддати йому золоті прикраси — мовляв, це буде гарантією її чесності та чекання.

Родинний «бізнес»

Забравши золото, псевдовійськовий поступово «зливався», а коштовності одразу відносив до найближчого ломбарду.

Найцікавіше в цій історії — домашній тил афериста. Чоловік виявився офіційно одруженим, причому дружина була повністю в курсі його «романтичних відряджень» і чудово знала, чим заробляє її коханий.

Аферист видавав себе за військового / © Київська міська прокуратура

Як повідомили в Святошинській окружній прокуратурі Києва, за такою схемою псевдовоїн встиг ошукати щонайменше трьох жінок на понад 190 тисяч гривень.

Реклама

Зараз горе-романтику вже оголосили про підозру в шахрайстві, а правоохоронці шукають інших жертв його «любовних сітей».

Нагадаємо, мешканка Львівcької області створила фейкову сторінку у TikTok, видала себе за іншу дівчину та ошукала військового на 930 тисяч гривень.

Новини партнерів