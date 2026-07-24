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- Київ
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Клявся у коханні і обчистив на 190 тисяч: чоловік прикинувся бійцем ЗСУ і ошукав одразу трьох жінок
У Києві 32-річний чоловік видавав себе за військового та під приводом «перевірки стосунків» виманював у жінок золоті прикраси, завдавши збитків на понад 190 тисяч гривень.
У Києві викрили чергового «Ромео», який розробляв золоті жили не в шахтах, а в серцях довірливих жінок. 32-річний киянин вигадав хитру схему: він шукав на сайтах знайомств старших українок, видавав себе за військового ЗСУ та виманював у них дорогоцінності під виглядом «застави за кохання».
Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.
Сценарій, вартий серіалу
Діяла схема за відпрацьованим алгоритмом. Альфонс обирав жінок, на 10–15 років старших за себе, обов’язково зі стабільним доходом або власним невеликим бізнесом. Кілька ніжних побачень, палкі зізнання у коханні — і ось уже «захисник» сумно повідомляє, що терміново виїжджає на небезпечне бойове завдання.
Але перед «від’їздом» залицяльник вмикав маніпулятора: бідкався, що дуже переживає, аби кохана не знайшла іншого, поки він «на фронті». Для заспокоєння та «перевірки почуттів» він просив віддати йому золоті прикраси — мовляв, це буде гарантією її чесності та чекання.
Родинний «бізнес»
Забравши золото, псевдовійськовий поступово «зливався», а коштовності одразу відносив до найближчого ломбарду.
Найцікавіше в цій історії — домашній тил афериста. Чоловік виявився офіційно одруженим, причому дружина була повністю в курсі його «романтичних відряджень» і чудово знала, чим заробляє її коханий.
Як повідомили в Святошинській окружній прокуратурі Києва, за такою схемою псевдовоїн встиг ошукати щонайменше трьох жінок на понад 190 тисяч гривень.
Зараз горе-романтику вже оголосили про підозру в шахрайстві, а правоохоронці шукають інших жертв його «любовних сітей».
Нагадаємо, мешканка Львівcької області створила фейкову сторінку у TikTok, видала себе за іншу дівчину та ошукала військового на 930 тисяч гривень.