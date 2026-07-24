ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

Клявся у коханні і обчистив на 190 тисяч: чоловік прикинувся бійцем ЗСУ і ошукав одразу трьох жінок

У Києві 32-річний чоловік видавав себе за військового та під приводом «перевірки стосунків» виманював у жінок золоті прикраси, завдавши збитків на понад 190 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Кохання

Кохання

У Києві викрили чергового «Ромео», який розробляв золоті жили не в шахтах, а в серцях довірливих жінок. 32-річний киянин вигадав хитру схему: він шукав на сайтах знайомств старших українок, видавав себе за військового ЗСУ та виманював у них дорогоцінності під виглядом «застави за кохання».

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Сценарій, вартий серіалу

Діяла схема за відпрацьованим алгоритмом. Альфонс обирав жінок, на 10–15 років старших за себе, обов’язково зі стабільним доходом або власним невеликим бізнесом. Кілька ніжних побачень, палкі зізнання у коханні — і ось уже «захисник» сумно повідомляє, що терміново виїжджає на небезпечне бойове завдання.

Але перед «від’їздом» залицяльник вмикав маніпулятора: бідкався, що дуже переживає, аби кохана не знайшла іншого, поки він «на фронті». Для заспокоєння та «перевірки почуттів» він просив віддати йому золоті прикраси — мовляв, це буде гарантією її чесності та чекання.

Родинний «бізнес»

Забравши золото, псевдовійськовий поступово «зливався», а коштовності одразу відносив до найближчого ломбарду.

Найцікавіше в цій історії — домашній тил афериста. Чоловік виявився офіційно одруженим, причому дружина була повністю в курсі його «романтичних відряджень» і чудово знала, чим заробляє її коханий.

Аферист видавав себе за військового / © Київська міська прокуратура

Аферист видавав себе за військового / © Київська міська прокуратура

Як повідомили в Святошинській окружній прокуратурі Києва, за такою схемою псевдовоїн встиг ошукати щонайменше трьох жінок на понад 190 тисяч гривень.

Зараз горе-романтику вже оголосили про підозру в шахрайстві, а правоохоронці шукають інших жертв його «любовних сітей».

Нагадаємо, мешканка Львівcької області створила фейкову сторінку у TikTok, видала себе за іншу дівчину та ошукала військового на 930 тисяч гривень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie