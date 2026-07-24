Ракетний удар по Київщині: пошкоджено десятки будинків і автомобілів

Наслідки атаки на Київщину / © Володимир Зеленський

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Унаслідок російського балістичного удару по Бучанському району Київської області пошкоджено 27 приватних житлових будинків та 44 транспортні засоби. Інформація про кількість загиблих і поранених наразі уточнюється.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник.

За його словами, на місці російської атаки тривають аварійно-рятувальні та ліквідаційні роботи.

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«Продовжуються роботи з ліквідації наслідків балістичного удару ворога по Київщині. На місці події працюють усі оперативні служби», — зазначив Олійник.

За попередніми даними, російський ракетний удар пошкодив десятки приватних будинків та транспортних засобів.

«Унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється», — повідомив т.в.о. голови Київської ОВА.

Руслан Олійник зазначив, що всі екстрені служби продовжують працювати на місці удару.

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«Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», — додав він.

Очільник Київської ОВА також висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, 24 липня російська армія завдала ракетного удару по полігону на Київщині, де проводилася виставка озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та десятки травмованих, зафіксовано руйнування.

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