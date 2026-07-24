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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2054
Час на прочитання
1 хв

У Києві гримлять вибухи: на столицю запустили ракети (оновлено)

Кличко заявив, що у столиці працює протиповітряна оборона.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Вибухи / Ілюстративне фото

Вибухи / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вдень 24 липня прогриміла серія гучних вибухів одразу після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти ТСН та підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — наголосив Кличко.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох швидкісних цілей, а потім — ракет на Київ. Також повідомили про ракету в Чернігівській області, яка тримає курс на Київську.

Пізніше Кличко заявив про виклик медиків до Святошинського району. Туди вже вирушила бригада «швидкої».

До слова, у ніч проти 24 липня армія РФ масовано атакувала Одеську область ракетами та дронами. Постраждали жінка та 4-річна дитина. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, авто та підприємство.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2054
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