- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2054
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві гримлять вибухи: на столицю запустили ракети (оновлено)
Кличко заявив, що у столиці працює протиповітряна оборона.
У Києві вдень 24 липня прогриміла серія гучних вибухів одразу після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомили кореспонденти ТСН та підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.
«Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — наголосив Кличко.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох швидкісних цілей, а потім — ракет на Київ. Також повідомили про ракету в Чернігівській області, яка тримає курс на Київську.
Пізніше Кличко заявив про виклик медиків до Святошинського району. Туди вже вирушила бригада «швидкої».
До слова, у ніч проти 24 липня армія РФ масовано атакувала Одеську область ракетами та дронами. Постраждали жінка та 4-річна дитина. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, авто та підприємство.