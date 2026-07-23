На Київщині сталася пожежа у центрі для безпритульних: евакуювали близько 40 людей (фото)

Наслідки пожежі у центрі для безпритульних / © ДСНС у Київській області

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У селі Ясногородка Вишгородського району Київської області спалахнула масштабна пожежа в триповерховій будівлі Центру комплексного обслуговування для безпритульних осіб.

Про це повідомили у ДСНС України.

Сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов до Служби порятунку «101» о 12:12. Через загрозу поширення вогню на місце події за підвищеним рангом виклику негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи.

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Прибувши на місце, вогнеборці виявили сильне задимлення та відкрите горіння на другому поверсі будівлі. Під час ліквідації надзвичайної події бійці ДСНС оперативно евакуювали 40 осіб.

Внаслідок пожежі постраждала одна людина — особа 1969 року народження.

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Наслідки пожежі у центрі для бездомних / © ДСНС у Київській області

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 13:31. До гасіння від ДСНС залучалися 50 осіб особового складу та 15 одиниць спеціальної техніки. Також на місці працювали психологи Головного управління ДСНС України у Київській області для надання допомоги евакуйованим.

Причину виникнення загоряння наразі встановлюють фахівці.

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Раніше ми писали про те, що рятувальники повністю ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.

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