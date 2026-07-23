- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)
Окрім загрози балістики, у кількох регіонах фіксували російські БпЛА.
У четвер, 23 липня, у Києві та низка областей було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза балістики.
Про це повідомили Повітряні сили та свідчить мапа тривог.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили військові.
За даними моніторів, існує загроза ракетних ударів «Іскандер-М"/"С-300» з Курської області. Зазначається, що фіксовано активність пускових установок.
Зауважимо, що у низці регіонів сирени лунали ще й через загрозу безпілотників. Зокрема, дрони фіксували у Чернігівській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, вночі проти 23 липня Росія вгатила по Україні ракетами та купою дронів. Окупанти запустили одну балістичну ракету «Іскандер-М» і п’ять керованих авіаційних ракетї Х-59/69, а також а 168 ударних БпЛА різних типів. Сили ППО знищили дві авіаракети та 154 дрони.