В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна тривога. / © Associated Press

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У четвер, 23 липня, у Києві та низка областей було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза балістики.

Про це повідомили Повітряні сили та свідчить мапа тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили військові.

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За даними моніторів, існує загроза ракетних ударів «Іскандер-М"/"С-300» з Курської області. Зазначається, що фіксовано активність пускових установок.

Мапа тривог станом на 11:40 четверга, 23 липня.

Зауважимо, що у низці регіонів сирени лунали ще й через загрозу безпілотників. Зокрема, дрони фіксували у Чернігівській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, вночі проти 23 липня Росія вгатила по Україні ракетами та купою дронів. Окупанти запустили одну балістичну ракету «Іскандер-М» і п’ять керованих авіаційних ракетї Х-59/69, а також а 168 ударних БпЛА різних типів. Сили ППО знищили дві авіаракети та 154 дрони.

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