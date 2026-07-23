- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)
Кроме угрозы баллистики, в ряде регионов фиксировали российские БпЛА.
В четверг, 23 июля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщили воздушные силы и свидетельствует карта тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили военные.
По данным мониторов, существует угроза ракетных ударов "Искандер-М"/"С-300" из Курской области. Указывается, что фиксирована активность пусковых установок.
Заметим, что в ряде регионов сирены звучали еще из-за угрозы беспилотников. В частности, дроны фиксировались в Черниговской и Николаевской областях.
Напомним, ночью против 23 июля Россия ударила по Украине ракетами и кучей дронов. Оккупанты запустили одну баллистическую ракету «Искандер-М» и пять управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 168 ударных БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили две авиаракеты и 154 дрона.