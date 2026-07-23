В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушная тревога. / © Associated Press

Реклама

В четверг, 23 июля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили воздушные силы и свидетельствует карта тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили военные.

Реклама

По данным мониторов, существует угроза ракетных ударов "Искандер-М"/"С-300" из Курской области. Указывается, что фиксирована активность пусковых установок.

Карта тревог по состоянию на 11:40 четверга, 23 июля.

Заметим, что в ряде регионов сирены звучали еще из-за угрозы беспилотников. В частности, дроны фиксировались в Черниговской и Николаевской областях.

Напомним, ночью против 23 июля Россия ударила по Украине ракетами и кучей дронов. Оккупанты запустили одну баллистическую ракету «Искандер-М» и пять управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 168 ударных БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили две авиаракеты и 154 дрона.

Новости партнеров