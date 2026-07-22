У Києві запустили інтернет 5G: де він працює і як підключитися

У Києві запустили інтернет 5G / © Міністерство цифрової трансформації

Реклама

Оператори мобільного зв’язку за підтримки Міністерства цифрової трансформації України розширили пілотний проєкт із впровадження 5G на Київ. Раніше випробування технології успішно відбулися у Львові, Харкові та Бородянці. Наразі зв’язок нового покоління вже випробували майже 1,5 мільйона українців.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

У Києві запускають інтернет 5G: подробиці

Головна мета пілотного запуску у Києві — перевірити стабільність обладнання, якість і щільність покриття в умовах щільної міської забудови та високого навантаження на мережу. Наразі роботу пілотної мережі забезпечують понад 300 базових станцій, а 29% смартфонів українців уже мають технічну підтримку стандарту 5G.

Реклама

«Наше завдання зараз — якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні», — повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Мобільні оператори наголосили, що вкрай важливо підготувати інфраструктуру до пікових навантажень та можливих відключень світла.

«Звʼязок нового покоління працюватиме в центральній частині міста — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі», — додають у Мінцифри.

Водночас у Vodafone заявили, що їхній 5G доступний не лише в центрі Києва, а у всіх районах столиці.

Реклама

Як налаштувати підключення до 5G

Зазвичай девайси, які мають технічну можливість, підключаються до 5G автоматично. У разі відсутності значка 5G фахівці рекомендують:

Перевірити підтримку 5G у налаштуваннях стільникових даних та оновити операційну систему пристрою.

Вимкнути режими енергозбереження та економії трафіку.

Перезавантажити мережу за допомогою режиму «У літаку» або перезапустити смартфон.

Після завершення випробувань у Києві Мінцифра та мобільні оператори планують розширити пілотний проєкт на Одесу.

Скільки «важить» Інтернет

Нагадаємо, цифровий світ має власну вимірювану масу, яка пов’язана з електронами, що зберігають дані на пристроях. Оскільки кожен біт інформації відповідає зміні стану електронів та їхньої енергії, фізики підрахували: весь обсяг даних в Інтернеті важить приблизно як одне маленьке яблуко — всього кілька грамів.

Попри щоденне зростання кількості інформації, її фізична маса залишається практично незмінною та невідчутною.

Реклама

Водночас науковці наголошують, що значно важливішою за сумарну вагу бітів є енергія, необхідна для функціонування мережі. Обслуговування інфраструктури — серверів, центрів обробки даних, їхнього охолодження та передачі світлових сигналів через оптоволоконні кабелі — потребує мільйонів тонн обладнання й електроенергії, обсяги якої перевищують споживання деяких країн.

Отже, хоча самі дані майже невагомі й підкоряються фізичним законам, фізичний «слід» Інтернету в матеріальному світі робиться помітним саме через колосальні ресурси, які витрачаються на його підтримку.

Новини партнерів