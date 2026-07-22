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- Київ
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У Києві запустили інтернет 5G: де він працює і як підключитися
У Києві почали тестувати 5G на понад 300 базових станціях. Влада та мобільні оператори оцінять роботу мережі, щоб підготувати її до повноцінного запуску в Україні.
Оператори мобільного зв’язку за підтримки Міністерства цифрової трансформації України розширили пілотний проєкт із впровадження 5G на Київ. Раніше випробування технології успішно відбулися у Львові, Харкові та Бородянці. Наразі зв’язок нового покоління вже випробували майже 1,5 мільйона українців.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
У Києві запускають інтернет 5G: подробиці
Головна мета пілотного запуску у Києві — перевірити стабільність обладнання, якість і щільність покриття в умовах щільної міської забудови та високого навантаження на мережу. Наразі роботу пілотної мережі забезпечують понад 300 базових станцій, а 29% смартфонів українців уже мають технічну підтримку стандарту 5G.
«Наше завдання зараз — якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні», — повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.
Мобільні оператори наголосили, що вкрай важливо підготувати інфраструктуру до пікових навантажень та можливих відключень світла.
«Звʼязок нового покоління працюватиме в центральній частині міста — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі», — додають у Мінцифри.
Водночас у Vodafone заявили, що їхній 5G доступний не лише в центрі Києва, а у всіх районах столиці.
Як налаштувати підключення до 5G
Зазвичай девайси, які мають технічну можливість, підключаються до 5G автоматично. У разі відсутності значка 5G фахівці рекомендують:
Перевірити підтримку 5G у налаштуваннях стільникових даних та оновити операційну систему пристрою.
Вимкнути режими енергозбереження та економії трафіку.
Перезавантажити мережу за допомогою режиму «У літаку» або перезапустити смартфон.
Після завершення випробувань у Києві Мінцифра та мобільні оператори планують розширити пілотний проєкт на Одесу.
Скільки «важить» Інтернет
Нагадаємо, цифровий світ має власну вимірювану масу, яка пов’язана з електронами, що зберігають дані на пристроях. Оскільки кожен біт інформації відповідає зміні стану електронів та їхньої енергії, фізики підрахували: весь обсяг даних в Інтернеті важить приблизно як одне маленьке яблуко — всього кілька грамів.
Попри щоденне зростання кількості інформації, її фізична маса залишається практично незмінною та невідчутною.
Водночас науковці наголошують, що значно важливішою за сумарну вагу бітів є енергія, необхідна для функціонування мережі. Обслуговування інфраструктури — серверів, центрів обробки даних, їхнього охолодження та передачі світлових сигналів через оптоволоконні кабелі — потребує мільйонів тонн обладнання й електроенергії, обсяги якої перевищують споживання деяких країн.
Отже, хоча самі дані майже невагомі й підкоряються фізичним законам, фізичний «слід» Інтернету в матеріальному світі робиться помітним саме через колосальні ресурси, які витрачаються на його підтримку.