ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

У Києві запустили інтернет 5G: де він працює і як підключитися

У Києві почали тестувати 5G на понад 300 базових станціях. Влада та мобільні оператори оцінять роботу мережі, щоб підготувати її до повноцінного запуску в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
У Києві запустили інтернет 5G

У Києві запустили інтернет 5G / © Міністерство цифрової трансформації

Оператори мобільного зв’язку за підтримки Міністерства цифрової трансформації України розширили пілотний проєкт із впровадження 5G на Київ. Раніше випробування технології успішно відбулися у Львові, Харкові та Бородянці. Наразі зв’язок нового покоління вже випробували майже 1,5 мільйона українців.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

У Києві запускають інтернет 5G: подробиці

Головна мета пілотного запуску у Києві — перевірити стабільність обладнання, якість і щільність покриття в умовах щільної міської забудови та високого навантаження на мережу. Наразі роботу пілотної мережі забезпечують понад 300 базових станцій, а 29% смартфонів українців уже мають технічну підтримку стандарту 5G.

«Наше завдання зараз — якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні», — повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Мобільні оператори наголосили, що вкрай важливо підготувати інфраструктуру до пікових навантажень та можливих відключень світла.

«Звʼязок нового покоління працюватиме в центральній частині міста — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі», — додають у Мінцифри.

Водночас у Vodafone заявили, що їхній 5G доступний не лише в центрі Києва, а у всіх районах столиці.

Як налаштувати підключення до 5G

Зазвичай девайси, які мають технічну можливість, підключаються до 5G автоматично. У разі відсутності значка 5G фахівці рекомендують:

  • Перевірити підтримку 5G у налаштуваннях стільникових даних та оновити операційну систему пристрою.

  • Вимкнути режими енергозбереження та економії трафіку.

  • Перезавантажити мережу за допомогою режиму «У літаку» або перезапустити смартфон.

Після завершення випробувань у Києві Мінцифра та мобільні оператори планують розширити пілотний проєкт на Одесу.

Скільки «важить» Інтернет

Нагадаємо, цифровий світ має власну вимірювану масу, яка пов’язана з електронами, що зберігають дані на пристроях. Оскільки кожен біт інформації відповідає зміні стану електронів та їхньої енергії, фізики підрахували: весь обсяг даних в Інтернеті важить приблизно як одне маленьке яблуко — всього кілька грамів.

Попри щоденне зростання кількості інформації, її фізична маса залишається практично незмінною та невідчутною.

Водночас науковці наголошують, що значно важливішою за сумарну вагу бітів є енергія, необхідна для функціонування мережі. Обслуговування інфраструктури — серверів, центрів обробки даних, їхнього охолодження та передачі світлових сигналів через оптоволоконні кабелі — потребує мільйонів тонн обладнання й електроенергії, обсяги якої перевищують споживання деяких країн.

Отже, хоча самі дані майже невагомі й підкоряються фізичним законам, фізичний «слід» Інтернету в матеріальному світі робиться помітним саме через колосальні ресурси, які витрачаються на його підтримку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie