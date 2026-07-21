З ножем на касирів: у Києві військовий у СЗЧ скоїв розбійний напад на заправці

У столиці поліція затримала військового в СЗЧ за розбійний напад на заправку / © Поліція Києва

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У Києві озброєний чоловік влаштував розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався на Броварському проспекті. До приміщення АЗС увірвався невідомий чоловік, який дістав ніж та почав погрожувати двом касирам. Зловмисник відібрав у працівників їхні мобільні телефони.

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На щастя, потерпілим вдалося вирватися від нападника — вони втекли та забарикадувалися у підсобному приміщенні, звідки й передали сигнал до поліції.

Затримання та особа нападника

На виклик миттєво відреагували бійці полку поліції особливого призначення №1. За лічені хвилини спецпризначенці прибули на АЗС, де швидко знешкодили та затримали фігуранта.

Зловмисником виявився 28-річний уродженець Волинської області, військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.

Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмисникові загрожує до 15 років ув’язнення.

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Раніше повідомлялося, що у Лубнах СЗЧівець жорстоко порізав ножем свою вагітну дружину.

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