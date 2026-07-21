У КМВА призначили тимчасового керівника: хто такий Андрій Ткачов

Андрій Ткачов / © Фото з відкритих джерел

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Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов тимчасово виконуватиме обов’язки голови КМВА.

Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Київської міської ради.

Згідно з документом, Андрій Ткачов виконуватиме повноваження начальника Київської міської військової адміністрації до призначення нового керівника. Контроль за виконанням розпорядження він залишив за собою.

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До цього Ткачов обіймав посаду першого заступника начальника КМВА Тимура Ткаченка, якого президент Володимир Зеленський звільнив 16 липня. Нового повноцінного очільника столичної військової адміністрації глава держави має призначити окремим указом.

Що відомо про Андрія Ткачова

До роботи в Київській міській військовій адміністрації Андрій Ткачов працював у Державній службі України з безпеки на транспорті, де очолював Департамент державного контролю.

У 2015–2021 роках він брав участь у реформуванні Національної поліції. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно вступив до Сил оборони України.

Чому КМВА залишилася без керівника

Посада начальника Київської міської військової адміністрації залишається вакантною від 16 липня, коли президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка.

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Ткаченко очолював КМВА від 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, днями, після серії зустрічей із командирами, український президент провів спеціальну Ставку. Зеленський заявив про новий формат взаємодії, перегляд пріоритетів і підготовку до осені.

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